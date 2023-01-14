Так, в селе Королевка, на кольце неподалеку от Коломыи, что в Ивано-Франковской области, произошло ДТП.
Автомобиль врезался в газовый пункт и повредил газовую трубу. Около 60 абонентов остались без газа. Об этом сообщил начальник Коломыйского районного отдела полиции Андрей Тимкив, пишет НТК.
"13 января около 23:00 в селе Королевка, на кольце неподалеку от Коломыи, произошло ДТП. Автомобиль врезался в газовый пункт и повредил газовую трубу. Около 60 абонентов остались без газа", – об этом сообщает начальник Коломыйского районного отдела полиции Андрей Тимкив.
Ранее в Ивано-Франковской области с моста слетел микроавтобус с людьми.
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В опрокинувшемся автомобиле находились девять человек. Трое получили травмы.
Людей доставили в областную больницу. На месте аварии работают правоохранители.
Обстоятельства ДТП устанавливают.
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