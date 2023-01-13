Сообщено о подозрении коменданту общежития г. Черкассы за использование своего служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для себя.

Об этом сообщается в Черкасской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что мужчина, находясь в должности коменданта общежития одного из коммунальных предприятий Черкасского городского совета, используя служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды получал от поселенных в общежитии внутренне перемещенных лиц средства за оплату коммунальных услуг, которые не оплатил. использовал на собственные нужды, в результате чего коммунальному предприятию причинен ущерб на сумму 157 тыс. грн.

Коменданту грозит арест сроком до шести месяцев либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом до 12 тысяч гривен.

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