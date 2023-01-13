В одной из квартир многоэтажки в Днепре были найдены бездыханные тела маленького ребенка и женщины. Их обнаружил мужчина, который вечером вернулся с работы.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Тела погибших были найдены вечером 12 января на улице Роторной, 2. Это были пятилетний мальчик и его мать. О случившемся сразу было сообщено правоохранителям, которые немедленно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, следы насильственной смерти на телах умерших не были обнаружены. В настоящее время одной из версий трагедии является отравление угарным газом, однако следствие продолжается.

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