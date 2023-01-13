Как пишет Politeka.net, происшествие произошло в Славянске. Там учитель передавал оккупантам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Он получил 8 лет лишения свободы за помощь оккупантам. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Учитель физики из Малиновской школы, когда находился в Славянске, сообщал врагу данные школ, где находились подразделения ВСУ, на протяжении весны и лета. Всю информацию он передавал через бот террористам из так называемой "ДНР".

В ходе судебного разбирательства учитель искренне каялся и признал себя виновным в уголовном преступлении. Славянский городской районный суд принял решение о назначении срока наказания в виде 8 лет лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждения закрытого типа.

Стоит отметить, что ранее задержали предателя, который передавал россиянам координаты энергообъектов. Информация нужна была оккупантам, чтобы наводить ракеты на Украину.

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