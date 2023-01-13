Накануне, 13 января, традиционно украинцы собираются за праздничным столом и снова смакуют кутью. На этот раз она называется "Щедрой". На столе обязательно стоят мясные блюда, особенно часто можно увидеть свинину.
14 января, когда приходил день святого Василия, можно было идти в гости. Обычно шли к родным, крестным родителям, близким друзьям.
Утром мальчики и мужчины брали зерно и шли посевать. Девушкам это делать было запрещено. Посевальщики сначала произносили специальное стихотворение, в котором желали хозяевам достатка и радости. А потом рассыпали зерно по дому.
За это они получали угощение и монеты. Верующие на Старый Новый год обязательно посещали храм и молились святому Василию, чтобы тот подарил здоровье и счастье в Новом году.
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Что нельзя делать на Старый Новый год
Считалось, что в этот день нельзя произносить вслух слово «тринадцать».
Кроме того, нельзя было считать монеты и мелкие деньги. Считалось, что это может привести к нищете и ссорам.
В праздник нельзя брать деньги в долг, из-за этого можно весь год провести в долгах.
Нельзя на Старый Новый год ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла.
Не стоит встречать праздник в грязной или старой одежде. Лучше также воздержаться от одежды темных цветов.
Женщинам и девушкам нельзя посевать в первый день нового года.
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