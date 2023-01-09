Об этом предупреждает Американское агентство климатических исследований NOAA, пишет издание Bild.
Так, по словам эксперта по климату Кевина Тренберта из Оклендского университета, исключительно теплые глубокие воды в тропической западной части Тихого океана указывают на следующее явление Эль-Ниньо в 2023 году.
Другой эксперт указывает на то, что большая фаза Эль-Ниньо ожидается в конце весны и летом 2023 года.
«Вероятно, это будет очень сильная фаза Эль-Ниньо с рекордными температурами во всем мире», - прогнозируют эксперты.
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Этот год, говорят климатологи, может быть очень теплым для Европы. По-прежнему вероятны сильные засухи, и следует ожидать жаркого лета.
В глобальном масштабе ожидается рекордная засуха и жара в Южной Африке.
Эль-Ниньо в основном влияет на тропики, объяснили климатологи изданию, тем не менее, это вызывает резкое повышение глобальной температуры, и Европа может столкнуться с еще более экстремальными погодными условиями и жарой этим летом.
Эль-Ниньо - это природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана. В среднем это явление происходит раз в три или семь лет, и может продолжаться до 18 месяцев.
Напомним, синоптики объяснили рекордную "жару" в разгар зимы.
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