Как пишет Politeka.net, украинцам сообщили о новом виде помощи, которая выплачивается на уход. Касается это тех людей, которые требует специального и постоянного ухода. Установить уход можно только для некоторых категорий граждан, передает Tehnofan.
Как стало известно, можно оформить уход для:
- лиц, имеющих инвалидность первой группы;
- пожилых людей с когнитивными нарушениями;
- неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться;
- детей с инвалидностью;
- детей, которые больны тяжелыми заболеваниями.
Помощь будет выплачиваться только в том случае, если получающий ее проживает вместе с украинцем, который требует постоянного ухода. Стоит отметить, что претендовать на выплаты не смогут те, кто получает среднемесячный доход выше среднего. Помощь выделяется только в том случае, если уход бесплатный, а человек, который этим занимается, не получает зарплату.
Подать соответсвующие документы на помощь можно представителям центров предоставление административных услуг, органов социальной защиты населения, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Случилось то, чего я боялся": зрители МастерШеф подняли бунт, причастен Эктор Хименес-Браво
Усик эмоционально вступился за УПЦ: "Я остаюсь и продолжаю быть верным…"
Легкая закуска к любому блюдо: "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом четырех начинок для фаршированных яиц
"Облгаз "набросал" лишние кубы": в Нафтогазе ответили, как с этим бороться
Напомним, ежемесячное пособие от 900 гривен: украинцам рассказали, кто может получить и как оформить
Также Politeka сообщала, что до 100 тысяч гривен помощи: кто имеет право и на что можно будет потратить деньги
А еще Politeka писала, что украинцев порадовали, кто получит больше денег