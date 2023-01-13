Как пишет Politeka.net, украинцам сообщили о новом виде помощи, которая выплачивается на уход. Касается это тех людей, которые требует специального и постоянного ухода. Установить уход можно только для некоторых категорий граждан, передает Tehnofan.

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Как стало известно, можно оформить уход для:

  • лиц, имеющих инвалидность первой группы;
  • пожилых людей с когнитивными нарушениями;
  • неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться;
  • детей с инвалидностью;
  • детей, которые больны тяжелыми заболеваниями.

Помощь будет выплачиваться только в том случае, если получающий ее проживает вместе с украинцем, который требует постоянного ухода. Стоит отметить, что претендовать на выплаты не смогут те, кто получает среднемесячный доход выше среднего. Помощь выделяется только в том случае, если уход бесплатный, а человек, который этим занимается, не получает зарплату.

Подать соответсвующие документы на помощь можно представителям центров предоставление административных услуг, органов социальной защиты населения, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

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