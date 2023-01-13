Новая помощь в размере 2600 грн появилась в Украине, на которую могут претендовать некоторые слои населения.

Как пишет Politeka.net, украинцам сообщили о новом виде помощи, которая выплачивается на уход. Касается это тех людей, которые требует специального и постоянного ухода. Установить уход можно только для некоторых категорий граждан, передает Tehnofan.

Как стало известно, можно оформить уход для:

лиц, имеющих инвалидность первой группы;

пожилых людей с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больных, которые не могут самостоятельно самообслуживаться;

детей с инвалидностью;

детей, которые больны тяжелыми заболеваниями.

Помощь будет выплачиваться только в том случае, если получающий ее проживает вместе с украинцем, который требует постоянного ухода. Стоит отметить, что претендовать на выплаты не смогут те, кто получает среднемесячный доход выше среднего. Помощь выделяется только в том случае, если уход бесплатный, а человек, который этим занимается, не получает зарплату.

Подать соответсвующие документы на помощь можно представителям центров предоставление административных услуг, органов социальной защиты населения, исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Напомним, ежемесячное пособие от 900 гривен: украинцам рассказали, кто может получить и как оформить

Также Politeka сообщала, что до 100 тысяч гривен помощи: кто имеет право и на что можно будет потратить деньги

А еще Politeka писала, что украинцев порадовали, кто получит больше денег



