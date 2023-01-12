Жителя Белой Церкви в декабре прошлого года завербовал кадровый сотрудник Росспецслужбы.

После письменного согласия на сотрудничество с врагом его приспешник получил оперативный псевдоним «Тень» и задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию работников ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Также он передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

У фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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