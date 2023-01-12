Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах, сообщили пресс-центре СБУ в Telegram-канале.
Коллаборант собирал и передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра Черкасской области. Больше всего его интересовали украинская противовоздушная безопасность.
Кроме этого он «отчитывался» в ФСБ по поводу локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.
Информация требовалась российской армии для подготовки серии ракетных ударов по этому региону.
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Предатель отправлял разведданные своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал в виде меток на электронных картах и фотоматериалов.
Во время обыска по месту жительства задержанного стражи порядка изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СБУ задержала жительницу Ивано-Франковской области, которая оправдывала российскую агрессию.
работница одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области, уроженка и жительница Ивано-Франковской области, распространяла в соцсетях сообщения, направленные на признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.
Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.