Об этом сообщила пресс-служба «Гадячгаза».
В селе Вельбовка местный житель осуществил врезку к уличному газопроводу и проложил резиновый шланг под землей в обход прибора учета газа.
За использованный таким образом газ нарушителю насчитали более 110 тыс. грн. долга.
Злоумышленник отказался платить за газ, поэтому предприятие обратилось в суд.
По его решению, потребитель должен компенсировать «Гадячгазу» стоимость украденного газа и оплатить все судебные издержки.
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Облгаз сообщает, что незаконные подключения к газопроводу могут угрожать здоровью и жизни людей. В местах самопроизвольных врезок из-за неплотности соединения труб возникают истоки, что может привести к взрывам и удушью газом.
Ранее сильный взрыв произошел в цокольном помещении девятиэтажного жилого дома.
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, огненное ЧП произошло в магазине дверей в селе Софиевская Борщаговка.
«По прибытию установлено, что произошел взрыв аккумулятора, подключенного к инвертору, с последующим горением», - сообщили спасатели.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Уничтожена кладовая с готовой продукцией и повреждены другие помещения магазина.
Спасатели еще раз призывают быть ответственными и беречь свою жизнь и имущество.
Комментируя очередной взрыв во время отключений электроэнергии, украинцы предполагают, что таких сообщений, к сожалению, будет еще много.
Напомним, ранее "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.
Ранее в Нафтогазе сделали важное объяснение относительное расчета суммы.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.