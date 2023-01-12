На Полтавщине обнаружили кражу газа из уличного газопровода.

Об этом сообщила пресс-служба «Гадячгаза».

В селе Вельбовка местный житель осуществил врезку к уличному газопроводу и проложил резиновый шланг под землей в обход прибора учета газа.

За использованный таким образом газ нарушителю насчитали более 110 тыс. грн. долга.

Злоумышленник отказался платить за газ, поэтому предприятие обратилось в суд.

По его решению, потребитель должен компенсировать «Гадячгазу» стоимость украденного газа и оплатить все судебные издержки.

Облгаз сообщает, что незаконные подключения к газопроводу могут угрожать здоровью и жизни людей. В местах самопроизвольных врезок из-за неплотности соединения труб возникают истоки, что может привести к взрывам и удушью газом.

Ранее сильный взрыв произошел в цокольном помещении девятиэтажного жилого дома.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, огненное ЧП произошло в магазине дверей в селе Софиевская Борщаговка.

«По прибытию установлено, что произошел взрыв аккумулятора, подключенного к инвертору, с последующим горением», - сообщили спасатели.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Уничтожена кладовая с готовой продукцией и повреждены другие помещения магазина.

Спасатели еще раз призывают быть ответственными и беречь свою жизнь и имущество.

Комментируя очередной взрыв во время отключений электроэнергии, украинцы предполагают, что таких сообщений, к сожалению, будет еще много.

Напомним, ранее "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.

Ранее в Нафтогазе сделали важное объяснение относительное расчета суммы.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.