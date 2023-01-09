Как пишет Politeka.net, одна из потребительниц пожаловалась , что счета приходят не так быстро, как хотелось бы, кроме того, возникают вопросы к их содержанию:
«Ровенская область. Счета "приходят" 28-29 числа. О чем идет речь? В счетах совсем не те кубы, которые переданы по показателям. Полный дебилизм!», – сообщила женщина.
В "Нафтогазе" отреагировали на претензии. В компании сообщили, как проверить начисление.
«Для проверки начислений напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер лицевого счета, ФИО его владельца и укажите, с чем именно Вы не согласны», - говорится в ответе.
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Также в «Нафтогазе» отметили, что бумажные счета по Укрпочте присылаются после 20-го числа каждого месяца.
Однако, с помощью онлайн-сервисов получить счет можно раньше. Так, в «Нафтогазе» заверили, что уже миллион украинцев уже отказались от бумажного счета, а с января 202 года это можно сделать в три клика в чатах GASUA.
Еще одна потребительница удивляется, почему платежкки посылаются после 20-го, а платить заставляют до 20-го: «Где логика?».
«Все расчеты будут отображаться в Вашем личном кабинете после 12 числа каждого месяца. И если Вы заплатите до 15 числа, получите скидку 1% на оплату тарифа на следующий месяц. Оплату необходимо производить до 25 числа текущего месяца, за предыдущий», - ответили на жалобу в «Нафтогазе».
Напомним, ранее в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.
Ранее в "Нефтегазе" напомнили украинцам, что нужно успеть сделать.
Кроме того, сообщалось о важных изменениях в Украине с 1 января.