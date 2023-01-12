В Ивано-Франковской области с моста слетел микроавтобус с людьми.

Сегодня, 12 января, утром в Лесной Слободке Ивано-Франковской области произошла авария.

Об этом сообщили в полиции области.

В опрокинувшемся автомобиле находились девять человек. Трое получили травмы.

Людей доставили в областную больницу. На месте аварии работают правоохранители.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель наехал на семью и пытался скрыться.

Вблизи села Калиновка, что в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" допустил наезд на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. В результате аварии погибла 60-летняя женщина, трехлетний мальчик получил серьезные травмы.

В полиции сообщили, что водитель с места происшествия скрылся, оставив авто неподалеку.

"На поиски водителя ориентировали все экипажи полиции, впрочем, вскоре он сам пришел на место ДТП: 26-летний житель села Калиновка был в состоянии опьянения — прибор "Драгер" показал 1️,98 промилле", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.