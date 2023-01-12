Сегодня, 12 января, утром в Лесной Слободке Ивано-Франковской области произошла авария.
Об этом сообщили в полиции области.
В опрокинувшемся автомобиле находились девять человек. Трое получили травмы.
Людей доставили в областную больницу. На месте аварии работают правоохранители.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Боже, это бомба!": выход украинки на сцену Мисс Вселенная-2022 вызвал фурор
Подготовка длится уже несколько месяцев: у Лукашенко будет аналог ЧВК "Вагнера"
Самая богатая певица Украины призналась, как родина мужа помогает в борьбе с россией: "Пакистан уже..."
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
Обстоятельства ДТП устанавливают.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области пьяный водитель наехал на семью и пытался скрыться.
Вблизи села Калиновка, что в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" допустил наезд на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. В результате аварии погибла 60-летняя женщина, трехлетний мальчик получил серьезные травмы.
В полиции сообщили, что водитель с места происшествия скрылся, оставив авто неподалеку.
"На поиски водителя ориентировали все экипажи полиции, впрочем, вскоре он сам пришел на место ДТП: 26-летний житель села Калиновка был в состоянии опьянения — прибор "Драгер" показал 1️,98 промилле", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину.
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.