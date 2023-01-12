Как сообщили российские СМИ, буксир стоял на Химкинском водохранилище в Москве напротив Северного речного вокзала. Сообщение о пожаре на нем поступило в 05:17 четверга.
Возгорание возникло в машинном отделении буксирного судна, сотрудники российского МЧС потушили пожар на площади 25 квадратных метров.
"Произошло загорание в машинном отделении буксира "Адлер", трехуровневого, на площади 25 кв. м. В 06:08 полная ликвидация пожара", – говорится в сообщении.
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Информации о пострадавших в результате ЧП на буксире не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на автомобильной стоянке в Новой Москве.
По предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива, очевидцы слышали и взрывы.
В Сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть полыхающие авто. Некоторые машины были уничтожены огнем полностью.
В борьбе с огнем, пожарные брали воду в том числе и из луж.
Кроме этого, горящее топливо начало заливаться в дождевую канализацию, что привело к еще одному пожару недалеко от стоянки.
Также сообщалось, что новое ЧП произошло с российским самолетом прямо в воздухе.
Кроме того, Politeka.net писала о смертельном пожаре в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что вспыхнули палатки с мобилизованными в Томске, которых готовились отправить на войну против Украины.