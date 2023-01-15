В Новозаводском районном суде Чернигова слушали дело по протоколам о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и совершению психологического насилия самой старшей матерью Украины Валентиной Подвербной.

Как сообщает Суспільне , по словам пресс-секретаря Нацполиции в области Натальи Слабеняк, представители ювенальной полиции в ноябре прошлого года составили эти два административных протокола на Валентину Подвербную, при этом присутствовали работники социальной службы и службы по делам детей.

Слушание было проведено в закрытом режиме, поскольку дело касается несовершеннолетнего ребенка. Сама Валентина Пидвербная согласилась присутствовать только при условии, что журналисты покинут зал заседаний. Ее адвокат Татьяна Чикова от комментариев отказалась. Предоставить объяснения по делу не согласились и в службе по делам детей, ссылаясь на конфиденциальность такой информации.

Слушания по делу продолжаются.

В прошлом году материнство Подвербной через суд пыталась обжаловать украинку Оксану Спектор. По словам ее адвоката, женщина была уверена, что ее яйцеклетки, которые она сдала на хранение в клинику репродуктивной медицины, без ее согласия использовали для оплодотворения Валентины Подвербной.

Оксана Спектор просила суд назначить ДНК-экспертизу и в случае совпадения признать матерью ребенка именно ее.

Напомним, черниговка Валентина Пидвербная стала матерью в возрасте 65 лет. В феврале 2011, благодаря процедуре искусственного оплодотворения, она родила дочь Анну.

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