Как пишет Politeka.net, шестеро детей растрогали украинцев своим поступком. Они решили передать все деньги, которые наколядовали на Рождество, на нужды ВСУ. Об этом сообщается в группе Колковской территориальной общины в социальной сети Фейсбук.
"Самое щемящее было получить наколядованное от деток павшего бойца Головчака Евгения в сумме - 2075 грн привезла нам госпожа Любовь, которая вместе со своими родными показывает нам всем пример настоящего мужества, преданности и любви к ближнему", - написано было в сообществе.
Украинцы начали активно обсуждать поступок деток в комментарии.
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"Пусть каждый день, каждую минуту Бог благословит эту замечательную семью! На сердце трепетно...";
"Детки, вы отличные. Молодцы. Я приятно удивлена вашим поступком";
"Молодцы, пусть Бог бережет всех, и вы настоящие патриоты Родины";
"Пусть Бог хранит всех и Украину".
Стоит отметить, что отец детей Евгений Головчак был солдатом 14-й ОМБрр имени князя Романа Великого. Украинский герой погиб 8 октября, подоравшись на мине. Это случилось всего за несколько дней до возращения домой.
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