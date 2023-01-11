Дети украинского героя Евгения Головчака, который погиб на фронте, передали все заработанные деньги на помощь ВСУ.

Как пишет Politeka.net, шестеро детей растрогали украинцев своим поступком. Они решили передать все деньги, которые наколядовали на Рождество, на нужды ВСУ. Об этом сообщается в группе Колковской территориальной общины в социальной сети Фейсбук.

"Самое щемящее было получить наколядованное от деток павшего бойца Головчака Евгения в сумме - 2075 грн привезла нам госпожа Любовь, которая вместе со своими родными показывает нам всем пример настоящего мужества, преданности и любви к ближнему", - написано было в сообществе.

Украинцы начали активно обсуждать поступок деток в комментарии.

"Пусть каждый день, каждую минуту Бог благословит эту замечательную семью! На сердце трепетно...";

"Детки, вы отличные. Молодцы. Я приятно удивлена вашим поступком";

"Молодцы, пусть Бог бережет всех, и вы настоящие патриоты Родины";

"Пусть Бог хранит всех и Украину".

Стоит отметить, что отец детей Евгений Головчак был солдатом 14-й ОМБрр имени князя Романа Великого. Украинский герой погиб 8 октября, подоравшись на мине. Это случилось всего за несколько дней до возращения домой.

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