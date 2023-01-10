Как пишет Politeka.net, на Прикарпатье родители погибшего на фронте Ярослава Палийчука решили перечислить часть компенсации за сына, которую получили от государства, в благотворительный фонд. Об этом сообщается в новом выпуске ТСН.

Отмечается, что еще в начале марта Ярослав отправился на фронт. Несмотря на проблемы с легкими и зрением герой решил твердо защищать Украину от российских оккупантов. На фронте художник в прошлом стал сапером, но не очень многое рассказывал родителям о своей работе. Последний раз Ярослав общался с родителями 9 мая. После этого россияне нанесли авиаудар по его части под Курахово.

Президент Украины посмертно наградил Ярослава Палийчука орденом "За мужество" 3 степени. Родители получили компенсацию в размере 1 млн гривен от государства. Семейная пара долго не думала и решила перечислить деньги в благотворительный фонд "Повернись живим". В организации не смогли сдержать эмоций, когда узнали, кто перечислил деньги.

"Нужно ли это радоваться, тосковать ли, надо ли гордиться - я не знаю. Однозначно большое спасибо отцу. Тем более что у него есть младший сын. Ему точно есть во что вкладываться. Но его основная мотивация – сохранить жизнь других, которые могут вернуться домой живыми", - отметили в фонде.

Украинцы начали активно обсуждать поступок родителей в комментариях:

"Святые родители и ребенок святой!!!! Плачу вместе с вами!!!";

"Добрые, искренние люди! Какое тяжелое горе постигло! Царство небесное вашему сыну Герою! Светлая и вечная память! Самые искренние соболезнования!";

"Уходят самые талантливые и порядочные(((((((( Царствие небесное".

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