Как пишет Politeka.net, на Прикарпатье родители погибшего на фронте Ярослава Палийчука решили перечислить часть компенсации за сына, которую получили от государства, в благотворительный фонд. Об этом сообщается в новом выпуске ТСН.
Отмечается, что еще в начале марта Ярослав отправился на фронт. Несмотря на проблемы с легкими и зрением герой решил твердо защищать Украину от российских оккупантов. На фронте художник в прошлом стал сапером, но не очень многое рассказывал родителям о своей работе. Последний раз Ярослав общался с родителями 9 мая. После этого россияне нанесли авиаудар по его части под Курахово.
Президент Украины посмертно наградил Ярослава Палийчука орденом "За мужество" 3 степени. Родители получили компенсацию в размере 1 млн гривен от государства. Семейная пара долго не думала и решила перечислить деньги в благотворительный фонд "Повернись живим". В организации не смогли сдержать эмоций, когда узнали, кто перечислил деньги.
"Нужно ли это радоваться, тосковать ли, надо ли гордиться - я не знаю. Однозначно большое спасибо отцу. Тем более что у него есть младший сын. Ему точно есть во что вкладываться. Но его основная мотивация – сохранить жизнь других, которые могут вернуться домой живыми", - отметили в фонде.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Какой мрак": погибла последняя жительница поселка, в котором жили сотни украинцев
В Соледаре очень тяжело: офицер ВСУ раскрыл тактику "вагнеровцев"
"Ела проклятия": жена звезды Квартал 95 разводится и решила не молчать
Разгерметизировался прямо в небе: пассажир российского самолета успел сделать кадры ЧП
Напомним, на Днепропетровщине попрощались с защитником Украины
А еще Politeka сообщала, что на Одесчине провели в последний путь 20-летнего защитника Украины
Также Politeka писала, что в последний путь провели защитника Украины из Харьковщины