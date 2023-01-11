В Обуховском районе Киевской области произошло убийство фермера, мужчине было 74 года.

О трагедии, как пишет Politeka.net, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции Андрей Небытов.

Причиной убийства стали долги.

Во время спора нападавший достал ружье и начал стрелять, 74-летний фермер погиб на месте.

«Выстрелил прямо в кабину», – рассказал подозреваемый на допросе.

По его словам, фермер отказался отдавать ему долги.

Полицейские Киевщины задержали 70-летнего стрелка и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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