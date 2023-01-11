О трагедии, как пишет Politeka.net, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал полиции Андрей Небытов.
Причиной убийства стали долги.
Во время спора нападавший достал ружье и начал стрелять, 74-летний фермер погиб на месте.
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«Выстрелил прямо в кабину», – рассказал подозреваемый на допросе.
По его словам, фермер отказался отдавать ему долги.
Полицейские Киевщины задержали 70-летнего стрелка и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом произошел новый взрыв – от магазина почти ничего не осталось.
Также сообщалось о пожаре в жилой многоэтажке.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинец спас собаку ценой своей жизни.
Тем временем в центре Киева идут проверки документов, домов, останавливают авто - появились фото с места.
Украинцам объяснили, что происходит и предупредили о неудобствах.