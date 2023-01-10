В Киевской области мужчина бросился спасать свою собаку, но сам погиб.

О трагедии сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в селе Низшая Дубечня Пирновской общины, односельчанин пошел гулять с собаками, однако одно из животных вернулось домой мокрое без владельца. На берегу пруда была обнаружена верхняя одежда хозяина и вторая собака.

На место происшествия выехали сотрудники Вышгородского управления полиции Киевщины и водолазы ГСЧС. Спасатели обнаружили 51-летнего местного жителя под льдом без признаков жизни.

Полицейские установили, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося в воду пса. Потерпевший смог вытащить животное, но сам провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог.

"Полиция Киевщины призывает граждан быть крайне осторожными, не выходите на лед, ведь он еще слишком тонкий! Обдумывайте каждый свой поступок, чтобы не подвергать себя опасности", — подчеркнули правоохранители.

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