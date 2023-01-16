В Киеве 11-летняя чемпионка мира по игре в шашки Валерия Ежова передала преобразователи напряжения для связистов 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, передает armyinform.
Эти приборы необходимы для качественного управления подразделениями при ведении боевых действий.
"Это средства для надежного обеспечения связи в подразделениях. Такие инверторы позволяют получить чистый ток, когда нет света или питания от генератора. Я благодарю родителей, которые воспитали эту девочку и дали правильный вызов обществу. Все мы вместе работаем и делаем что-то полезное, – говорит военнослужащий.
Собрать средства на приборы Валерия смогла с помощью игры в шашки с прохожими.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Самая старшая мать Украины попала под суд: в чем ее обвиняют
Украинка получила пожизненный срок: в чем она оказалась виновна по решению суда
Всегда рядом с мужем: как выглядит жена генерала Валерия Залужного
Опасный хищник пробрался в Молдову из Украины, видео: "рыбаки увидели гуляющего по лесу...
Правила очень просты, если проиграл – помогай ВСУ.
Идея пришла ребенку после того, как ее родные бабушка и дедушка оказались под оккупацией в Бучанском районе.
Напомним, Украине собираются подсунуть "корейский вариант" – в чем он заключается.
Также сообщалось, что в Минобороны Украины сделали важное заявление о новой волне мобилизации.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов предупредил Залужного об опасности.