Украинская школьница передала инверторы для военных на передовую.

В Киеве 11-летняя чемпионка мира по игре в шашки Валерия Ежова передала преобразователи напряжения для связистов 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, передает armyinform.

Эти приборы необходимы для качественного управления подразделениями при ведении боевых действий.

"Это средства для надежного обеспечения связи в подразделениях. Такие инверторы позволяют получить чистый ток, когда нет света или питания от генератора. Я благодарю родителей, которые воспитали эту девочку и дали правильный вызов обществу. Все мы вместе работаем и делаем что-то полезное, – говорит военнослужащий.

Собрать средства на приборы Валерия смогла с помощью игры в шашки с прохожими.

Правила очень просты, если проиграл – помогай ВСУ.

Идея пришла ребенку после того, как ее родные бабушка и дедушка оказались под оккупацией в Бучанском районе.

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