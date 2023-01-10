Украинских защитников из Мариуполя увековечили в одной из стран, восхитившись их героизмом.

Как пишет Politeka.net, Мариуполь - один из самых пострадавших городов за время полномасштабного вторжения россии, который находится под оккупацией войск врага. Сначала гарнизон защищал весь город, будучи в окружении, а после этого украинские защитники построили оборонительные рубежы на "Азовстали". Несмотря на постоянный атаки врага защитники продолжали держать оборону, пока не было принято решение о сдаче в плен.

Как оказалось, не только в Украине восхищены подвигом украинских защитников Мариуполя, но и во всем мире. Так, островная страна в Тихом океане Ниуэ решила выпустить памятную серебряную монету, которая посвящена защитникам Мариуполя. Об этом сообщает УНИАН в своем тг-канале.

Новая монета имеет номинал в 5 долларов и называется "Воин Азовстали".

Стоит отметить, Ниуэ - островное государство, которое расположено на востоке от Австралии. Государство входит в состав Королевства Новая Зеландия. Интересно, что на острове живут всего 1618 человек.

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