Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети милое фото в интересной компании.

На новой фотографии "Пташку" "застукали" в компании четырех молодых мужчин, видимо, это близкие друзья или побратимы девушки. На снимке сама Катя позирует в военной форме, а мужчины вокруг нее нет. Зато все мило улыбаются, как будто что-то задумали.

В подписи к публикации Полищук написала загадочное сообщение: "Немного эмоций и профессионалов вам в ленту. Они ответственны за качественную работу, я – за деструктив и эмоции. Спасибо, ребята. Если бы не вы – несколько раз бы был провал. Но мы никому не скажем, что это было. Крепкая обнимаха теплым людям".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию "Пташки":

"Батурин?".

"Красотка-девушка".

"Всем вам очень благодарна".

"Молодчинка".

"Какие вы красивые".

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