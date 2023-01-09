В Ровенской области пьяный водитель наехал на семью и пытался скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Вблизи села Калиновка, что в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" допустил наезд на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. В результате аварии погибла 60-летняя женщина, трехлетний мальчик получил серьезные травмы.

В полиции сообщили, что водитель с места происшествия скрылся, оставив авто неподалеку.

"На поиски водителя ориентировали все экипажи полиции, впрочем, вскоре он сам пришел на место ДТП: 26-летний житель села Калиновка был в состоянии опьянения — прибор "Драгер" показал 1️,98 промилле", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину.

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Сумской области будут судить коллаборанта, который направил 120 единиц вражеской техники в сторону Киева.

Следствием установлено, что подозреваемый с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники россиян по территории Сумской области.

Общее количество российской техники, сопровождавшееся мужчиной, составляет 120 единиц.

Кроме того, после деоккупации районов Сумщины злоумышленник продолжал сотрудничество с армией РФ- собирал информацию о расположении воинских частей и их вооружении.

Сумская областная прокуратура передала дело в суд.

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