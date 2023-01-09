Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вблизи села Калиновка, что в Ровенской области водитель "ВАЗ 2104" допустил наезд на трех жителей поселка Степань: мать, дочь и ее малолетнего сына. В результате аварии погибла 60-летняя женщина, трехлетний мальчик получил серьезные травмы.
В полиции сообщили, что водитель с места происшествия скрылся, оставив авто неподалеку.
"На поиски водителя ориентировали все экипажи полиции, впрочем, вскоре он сам пришел на место ДТП: 26-летний житель села Калиновка был в состоянии опьянения — прибор "Драгер" показал 1️,98 промилле", — говорится в сообщении.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"В счетах не те кубы, что в показателях": в Нафтогазе ответили на серьезные претензии
Одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже, кадры: "Народ возмутился"
Спрятать не удалось: СБУ наконец добралась до богатств известного экс-министра, фото роскоши
Внезапно ушел из жизни Заслуженный артист Украины: его роли навсегда останутся в памяти зрителей
Правоохранители задержали мужчину.
Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Сумской области будут судить коллаборанта, который направил 120 единиц вражеской техники в сторону Киева.
Следствием установлено, что подозреваемый с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники россиян по территории Сумской области.
Общее количество российской техники, сопровождавшееся мужчиной, составляет 120 единиц.
Кроме того, после деоккупации районов Сумщины злоумышленник продолжал сотрудничество с армией РФ- собирал информацию о расположении воинских частей и их вооружении.
Сумская областная прокуратура передала дело в суд.
Напомним, в "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.
Как сообщала Politeka, украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.
Также Politeka писала о предателе, который строил блокпосты и раскрашивал остановки.