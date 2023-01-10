В Госпогранслужбе рассказали, сколько граждан России воспользовались визами для въезда в Украину.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона,

«Как ранее сообщал МИД, было выдано около 10 виз гражданам России. Те данные, которые у меня есть, это по состоянию на конец прошлого года, эти 10 человек пересекли границу на въезд в Украину. Это преимущественно женщины, дети и пожилые люди. В первую очередь, их поездка касалась воссоединения с семьей или других гуманитарных причин», - рассказал Демченко.

При этом Демченко отметил, что пограничники во время пропуска руководствуются нормами законодательства, и получение визы не означает, что иностранец может пересечь границу на въезд в Украину.

Вероятно, речь идет о 10 российских гражданах, которым выдали визы в первые недели после того, как Украина 1 июля ввела визовый режим из России.

Напомним, в России начали расклеивать листовки против второй волны мобилизации, в сети появились фото.

В ночь с 4 на 5 января в Комсомольске-на-Амуре на домах были развешаны листовки с предупреждением об очередной волне мобилизации.

В них говорится, что после новогодних праздников планируется ввести военное положение и перекрыть границы для мужчин. ВУЗы получили распоряжение отчислить максимальное количество студентов мужского пола, чтобы они попали под мобилизацию.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что очередной военкомат вспыхнул в России, видео с места: "перед поджогом видели...".