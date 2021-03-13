Модель и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников жаркими фото из своей гардеробной

Как сообщает Politeka.net, популярная американская модель, телезвезда и светская львица Ким Кардашьян, которая имеет собственный бельевой бренд, решила оригинально презентовать новую коллекцию. Красотка утроила жаркую фотосессию в своей роскошной гардеробной, которой можно только позавидовать.

На новых снимках Кимберли появилась в однотонных пастельных нарядах своего бренда – она сменила несколько образов, примерив много вещей. Так, на некоторых снимках звезда позирует в узких лосинах и спортивном топе, а на других она вертится перед зеркалом в комплекте белья и уютном халатике. К слову, на одном из снимков Кардашьян кокетливо распахнула халатик, оголив соблазнительную спортивную фигурку на радость миллионам поклонников.

В подписи к публикации светская львица рассказала о новой коллекции своего бренда, так что многие фолловеры поспешили заказывать себе обновки. А другие кинулись обсуждать новые снимки Ким, засыпая ее комплиментами и восхищенными комментариями, отмечая, что на ее тело невозможно насмотреться.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

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