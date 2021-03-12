Известная модель Ким Кардашьян показала себя на отдыхе

На фото Ким позировала в мини-бикини, которое идеально подчеркнуло пышные формы девушки. Бюст и ягодицы оказались практически не прикрыты и фанаты смогли снова оценить роскошное тело Кардашьян. Дополнила звезда образ стильными очками, а волосы собрала в косы. Модель сидела на шезлонге и игриво расставила ножки, завлекая видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отключитесь и сосредоточьтесь на себе", - написала звезда под фотографией.

Одна из сестер прокомментировала публикацию Ким: "Хорошо, кекс, Красотка в зоне".

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Скажи громче людям сзади", "всякий раз, когда я вижу подобные фотографии, я всегда задаюсь вопросом, отфотошоплены они или нет; как будто вы использовали некоторую настройку перед публикацией?", "Холостячка, поздравляю, Ким", "Летний сингл Ким, мы все здесь ради этого !!".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными изгибами в белье.

В этот раз в одной из групп Ким предстала в коротком обтягивающем топике на тончайших бретельках.

Грудь обтянула тонкая ткань, отчего она выглядела более аппетитно, а глубокое декольте прибавляло некой интриги.

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