Писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", размечтался о "возвращении" Украины в состав России

Невменяемый террорист заявил якобы Россия вернет Украину в круг тесных политических и экономических партнеров и назвал сроки, когда это произойдет, передает МК.

Журналисты напомнили наемнику общее мнение о том, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс Украина для российского государства потеряна навсегда. Ведь украинцы никогда не простят России предательства и устроенной в 2014 году войны.



Но скандальный Прилепин не видит никаких проблем в этом и считает, что половина Украины точно "выберет присоединение к России".

"Это не так, конечно. В целом можно говорить уверенно о половине Украины, которая так или иначе могла мигрировать интеллектуально в Россию", - заявил он в духе лучших традиций преступной пропаганды Кремля.

Прилепин считает, что целый ряд украинских городов, такие как Одесса, Полтава и Херсон, до сих пор близки к России и обязательно найдут повод, чтобы присоединиться к ней.

По мнению бывшего наемника "ДНР", Украина развернулась в сторону Европы и США, однако в течение уже 10 ближайших лет украинцы якобы вернутся к тесным отношениям с Россией. "Украину сейчас пять лет кормит Европа и якобы спасает Америка. Еще 10 лет так будет, потом Украина скажет, что ее плохо кормят и плохо спасают и сама придет к РФ", - сказал он.



Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.