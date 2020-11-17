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Бывший глава Белого дома Барак Обама резко прошелся по России и ее президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве

Так, в свет вышел первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы под названием "Земля обетованная", в книге он назвал Медведева более сговорчивым, чем Путин, передает Обозреватель. Он добавил, что один - стиляга, а второй президент - уличный босс.

При этом в общении с Медведевым присутствовала "определенная ироническая отстраненность", будто бы он хочет дать понять, что "сам по-настоящему не верит в то, что говорит".

Обама вспомнил, что президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля.

Путина же он назвал "жестким, воспитанным по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной". По словам Обамы, при Путине новая Россия становилась с каждым годом становилась более похожей на старую. А между Путиным и Медведевым огромная пропасть.

Также ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама заявил, что Российская Федерация не имеет достаточное количество союзников и военных баз для того, чтобы ее можно было называть сверхдержавой.

По его словам, это является основным препятствием на пути РФ к такому статусу. Он сослался на данные от исследовательских организаций. В частности, указал на высокие показатели коррупции, социального неравенства, а также низкую продолжительность жизни мужского населения в России.

Напомним, что украинский борец решил повторить «успех» Барака Обамы.

Как сообщала Politeka, власть Путина ослабевает из-за его состояния, раскрыты подробности.

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