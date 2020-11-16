В оккупированном Донецке ежедневно умирают от 50 до 80 человек, а по ОРДО эта цифра и вовсе достигает 200

Об этом в своем блоге написал Фашик Донецкий после общения с людьми, которые тесно связанны с ритуальным бизнесом в «республике».

Бум смертей начался там с марта этого года. Во время первой волны пандемии умирало много пожилых людей, и их смерти в заключениях списывали на любые заболевания, кроме китайского вируса, чтобы в Москве не разозлились из-за статистики.

Однако вторая волна ударила по «республике» со всей силой. Так, увеличилось количество молодых жертв вируса, где-то 1 на 15 человек, а на кладбищах стали появляться все больше могил, которые нельзя было списать на то, что там похоронен «солдат» или еще кто-то погибший.

В «республике» начали активно разрастаться кладбища. Умерших от вируса больных хоронят так же, как и обычных покойников, не заморачиваясь мерами предосторожности и не выбирая для таких умерших отдельное место.

«Это все похоже на скотомогильник по всей оккупации, будут последствия», – прогнозирует автор.

Что же касается смертности от пандемии, то она существенно опережает рождаемость.

«Люди умирают, как хлам, но всегда врачи, согласно распоряжению бандитов, цифры делают такие, которые показать Москве не страшно - они показывают, что умирает мало от вируса, смерть наступает от старости, аварий или еще каких-то процессов, но только не вирус ковид 19», – пишет блогер.

При этом тот факт, что по ОРДО цифра умерших за день доходит до 200 человек, а врачи буквально падают от бессилия, власти не обращают внимания.

«Геноцид делается, чтобы освободить территорию от населения, которую кормить российские власти не хотят. Зачем Москве старые инвалиды и другой хлам, когда можно просто смотреть, как умирает скот, и не делать ничего. Даже хваленая вакцина, оказалось, не для всех людей будет нужна здесь, а для особых, которых определит сама «власть»», – резюмировал автор.

Напомним, безработных массово вывозят из Донбасса в РФ, оккупанты не оставили людям выбора.

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