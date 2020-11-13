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В России возбудили уголовное дело против гражданина Путина за призывы к экстремизму

Правда, речь идет не о президенте Российской Федерации, а о его однофамильце из Пермского края, сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Пермь №1».

Житель села Ощепково привлек внимание силовиков тем, что еще в 2017 году он призвал к насилию в отношении сотрудников ОМОНа в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас Путин находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело имеет все шансы закончиться приговором, ведь похожий прецедент в этих края уже был. Так, в ноябре 2018 года в городе прошла акция, участники которой установили на улице манекен Владимира Путина в арестантской робе и инсценировали задержание человека в маске российского президента.

В результате всех троих засудили по статье «хулиганство». Один парень отправился в колонию на два года, второй отделался годом условно, а третий был выпущен в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

Ранее мы писали о том, что Владимира Путина вновь заподозрили в использовании двойников во время официальных встреч. На это обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, когда президент РФ приезжал в оккупированный Крым.

«Время между этими официальными фото - 2,5 часа. Да, есть самолеты (официальный заявленное время перелета Москва-Симферополь - чуть более 2,5 часов). Но общего между Путиным в Керчи и в бункере под Москвой - ну очень мало. Опять гоняли «переменного Путина»?», – задался он вопросом.

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