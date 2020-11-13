Президент РФ Владимир Путин обратился к народу, но нарвался на критику
Как передает Politeka.net, отрывок с обращения российского лидера опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать - откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились", - заявил российский президент подразумевая под "прошлым" времена СССР.
Как передает Politeka.net, отрывок с обращения российского лидера опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
"Мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать - откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились", - заявил российский президент подразумевая под "прошлым" времена СССР.
"Начинает напоминать Черномырдина, в лучшие годы", "Гигант мысли. Отец русской демократии", "Будущее Путин и его банда украла у страны и народа набивая свои карманы, а сейчас настоящее упадок, нищета, вымирание", "Как в анекдоте про студента, который к экзамену по биологии выучил только про блох, а ему досталось про рыб. И вот он - у рыбы нет шерсти, а если бы была, в ней водились бы блохи... Так и этот - выучил про войну и везде плетёт к месту и не к месту", "Без прошлого нет будущего.(с) Вот, поэтому 20 лет не получается никаких рывков и не получится, пока Великого Сталина - победителя в 75-летие Победы вспоминают, как преступника", - писали в под видео.
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