Так можно и без граждан совсем остаться

Белорусов, которые выступили против фальсификации президентских выборов, могут лишить гражданства

Это произойдет в том случае, если в стране примут новые поправки в законопроект «Об изменении закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь"», предусматривающие лишения гражданства Белоруссии за «причинение тяжкого вреда интересам республики», передает Politeka.net со ссылкой на СМИ государства.

При этом прекращение гражданства не исключает ответственности за преступление, заявила член постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации палаты представителей Мария Василевич, которой приписывают роман с Лукашенко.

Депутат объяснила, что речь идет только о тех, кто стал гражданином Беларуси не по рождению. Впрочем, решение будет принимать Департамент по гражданству и миграции МВД

На такие инициативы властей уже появилась реакция в соцсетях.

«Белорусов могут лишить гражданства за участие в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинение вреда интересам Беларуси. То есть, хотят лишить права голосовать на выборах, где их голоса никто не считает; лишить прав, которые государство отказалось защищать», – написал блогер под ником Вашингтонский Обком.

«Да это же антилукашенковский закон! Никто, кроме Лукашенко, столько вреда интересам Беларуси не причинил», «Фактически белорусы давно уже гражданства и так лишены», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко запретил возвращаться в Беларусь врачам, которые уехали на заработки за границу.

«Мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства», – подчеркнул он.

А лечить больных ОМОН с Караевым будут?



Лукашенко приказал не пускать в Беларусь врачей, которые уехали на заработки в Европу.



Как такое может быть, чтобы один сумасшедший пенсионер самолично решал кто из беларусов может жить в своей стране, а кто нет? pic.twitter.com/j5rAyiJoH2 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 5, 2020

Напомним, Лукашенко окончательно вышел из себя, пригрозив Украине и Польше.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка.

Также Politeka писала, Путин наметил новое будущее для президента Беларуси.