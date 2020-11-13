Украине не следует ориентироваться на Азербайджан, вернувший большую часть своих территорий в Нагорном Карабахе силовым путем

Применение военной силы в случае попыток вернуть Донбасс и Крым в ближайшие несколько лет может обернуться для нашей страны катастрофой. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он предостерегает Киев даже не думать о сценарии, который Азербайджан осуществил на Кавказе, и пояснил принципиальную разницу:

«Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы».

А вот военное противостояние между Россией и Украиной, если оно начнется сейчас или в течение ближайших пары лет, может привести к настоящей катастрофе, уверен европеец.

«Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю - но для вас последствия точно не будут хорошими», – подчеркнул дипломат.

Он уверен, что Донбасс вернется в Украину, но это произойдет не в результате военных действий.

«Даже при моей жизни, я уверен, мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим», – отметил Ишингер.

Рецепт этого довольно прост: государству необходимо преодолеть масштабную коррупцию и создать такие условия жизни для украинцев, чтобы жители Донецка и Луганска сами захотели вернуться.

Ранее блогер и ветеран АТО Алексей Петров написал в соцсети о том, что Украина должна последовать примеру Азербайджана:

«Атакующие действия Азербайджана – это хороший урок нашим слугам... Лишь когда ты демонстрируешь силу и решимость драться за свою землю, тебя даже облезлый медведь уважать будет. Привычно, но очень фальшиво хмуря брови, он уже не в состоянии диктовать тебе условия или ставить ультиматумы. Вчерашний грозный медведь внезапно начинает принимать твои требования».

Напомним, российские "миротворцы" готовят Карабаху донбасский сценарий.

Как сообщала Politeka, начальник "миротворцев" Карабаха засветился на Донбассе.

Также Politeka писала, что Донбасс ждет судьба Карабаха.