На трассе «Таврида» в оккупированном Крыму, по которой с таким пафосом в августе проехался президент РФ Владимир Путин, произошло ЧП

На магистрали Дубки-Левадки, которая идет в объезд Симферополя, рухнул отрезок обочины длинной семь с половиной метров, передает Politeka.net со ссылкой на крымские СМИ.

В результате обвала полимерная сетка отошла от грунта, рассыпались бетонные лотки. Щебень смыло настолько, что виден защитный барьер дороги.

Сообщается, что обошлось без пострадавших. В свою очередь «глава» оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов уже нашел виновных в том, что произошло на трассе стоимостью свыше шести миллиардов рублей.

По его словам, строительство на этом участке осуществляла сибирская компания «Сибавтобан», которая обанкротилась в мае, и достраивать пришлось компании «Крымавтодор». Еще в июле он заявил, что этот участок проблемный:

«Сложность будет именно с вводом объекта в эксплуатацию, поскольку предыдущий недобросовестный подрядчик сейчас в стадии банкротства и много документов, которые нужны от предыдущего подрядчика, нам будет проблематично восстанавливать».

Несмотря на то что что в 2019 году на трассе устраивал тест-драйв сам гАксенов, а летом 2020-го «Тавриду» открывал президент Владимир Путин, отрезок Дубки-Левадки официально до сих пор не сдан в эксплуатацию.

В СМИ сообщалось о том, что стоимость трассы «Таврида» была превышена на 900 миллионов рублей и составила 6,14 млрд. На неточности в смете закрыл глаза бывший бывший и.о. начальника Службы автодорог Крыма, после чего его в 2016 году осудили на три годаза за утверждение проектно-сметной документации.

ЧП на трассе уже успели высмеять в сетях.

«Как перестать ржать?», – подписал скрин новости в телеграмм-канале пользователь под ником Добрый Шубин.

Напомним, новый снимок Путина в Крыму породил массу мемов.

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