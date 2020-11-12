Для Украины встреча очень важная...

В ОП заверили, что Украина выполняет взятые на себя обязательства, но рассчитывает на поддержку

Так, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что на встрече советников лидеров "нормандской четверки", которая пройдет в формате видеоконференции 13 ноября, стороны будут обсуждать представленный Украиной план по достижению мира на Донбассе, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в целом в повестке дня заседания будут стоять вопросы активизации работы Трехсторонней контактной группы.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", – добавил он.

Также Жовква не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины после вступления в должность нового президента США.



"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы США понимать, что происходит в рамках "нормандского формата", формально не принимая в нем участия", – пояснил он.

Он уточнил, что для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны, поэтому здесь страна рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.