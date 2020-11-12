В России ожидают от Джо Байдена похожего отношения к РФ, как во времена Барака Обамы

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что после прихода к власти в США Джо Байдена не стоит расчитывать на революционные изменения в политике Белого дома по отношению к России, передает Обозреватель.

Он ожидает похожего отношения от США к Кремлю, как во времена Барака Обамы. Российские политологи и сам Лавров не ожидают никах революционных изменений в отношениях России и США.

Лавров заявил, что сейчас якобы Америка находится в расколотом состоянии, и внешняя политика Белого дома на российском направлении может стать моментом, который сплотит граждан Америки.

"Я надеюсь, что отношение ко Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", – добавил глава МИД РФ.

Также ранее сообщалось, что министр иностранных дел России заявил, что Берлин и Париж "потакают Украине в подрыве Минских соглашений", что Лавров расценивает как "предательство" по отношению к РФ.

По словам Лаврора, заявления украинских властей о необходимости передать стране контроль над границей с РФ должны получить "какую-то реакцию - как минимум, Парижа и Берлина".

Напомним, Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.