РФ выделила Сирии более 1 млрд долларов, что возмутило россиян

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Лентач".

Так, сообщается, что власти РФ решили выделить Сирии немалую сумму на восстановление электросетей, промышленного комплекса и другие гуманитарные цели.

"Традиционная рубрика "Россия - щедрая душа". На этот раз Россия выделила Сирии более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев. Не забывайте вовремя платить налоги. Нам еще Карабах восстанавливать", - говорится в сообщении.

Россияне такую инициативу восприняли, мягко говоря, без энтузиазма.

"На эти деньги можно построить Новосирийск", "Представьте, сколько можно сделать полезного для России на 1 млрд долларов", "Может лучше выделим деньги Воронежу?", "В соседней деревне бабка утонула в реке, переходила в брод. Но главное - другие страны", "А еще Крым и Осетия и луган*онов не забудьте. Множатся богатства России", "Ничего, стерпим все!", "На 1 млрд долларов можно построить треть ЗСД в Питере", - пишут в комментариях.

Напомним, РФ срочно перебрасывает военных, в небо подняты самолеты ВКС: что известно в настоящее время.

Как писала Politeka, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.