Белорусский президент Александр Лукашенко разразился новыми угрозами, в этот раз – в сторону врачей

На очередном совещании глава государства заявил, что врачи, которые уехали на заработки за границу, обратно в республику не будут приняты, передает Politeka.net со ссылкой на белорусские СМИ.

В частности, речь шла о тех медиках, которые оправились в Польшу лечить больных с китайским вирусом. Ведь, как известно, несколько дней назад там заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии.

«Мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал – назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства», – подчеркнул он.

По его словам, всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он «хочет большого рубля, или у него позеленели глаза от валюты».

Речь Лукашенко опубликовал на своей странице в соцсетях блогер Մιtαuskαs.

«Как такое может быть, чтобы один сумасшедший пенсионер самолично решал, кто из беларусов может жить в своей стране, а кто нет?», – подписал он видео.

А лечить больных ОМОН с Караевым будут?



Лукашенко приказал не пускать в Беларусь врачей, которые уехали на заработки в Европу.



Как такое может быть, чтобы один сумасшедший пенсионер самолично решал кто из беларусов может жить в своей стране, а кто нет? pic.twitter.com/j5rAyiJoH2 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 5, 2020

Слова президента не остались и без внимания пользователей.

«С учетом разницы в зарплатах врачи могут никогда и не вернуться», «Ну дак они и останутся все спокойно в Европе по месту работы, Лукашемба уже совсем отупел что ли, решил, что может соревноваться с Францией, Швейцарией, Германией?», «Он делает то, что ему позволяет народонаселение. Если они его не сбрасывают – значит, все норм. Это для нормальных людей –зашквар, а для тех ... Пусть живут как хотят», «Он их не в страну не пустит, а на работу. Типа, волчий билет))) Клоун картофельный», «Вытолкать падлюку в Ростов», – пишут в комментариях.

Напомним, Лукашенко окончательно вышел из себя, пригрозив Украине и Польше.

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