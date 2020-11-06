Китайский вирус набирает обороты в Украине, и больницы работают уже на пределе, спасая жизни граждан, причем дефицит мест для пациентов и аппаратуры остается очень актуальной проблемой
Однако это не мешает отдельным гражданам усугублять и без того сложную ситуацию, передает Politeka.net.
Так, в Черкассах, где за последние сутки зафиксировано 207 новых случаев заражения вирусом, а всего заболело 10292 человека, один из пациентов первой горбольницы после лечения украл устройство для увлажнения кислорода.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук директор КНП «Первая городская больница" в Черкассах Тимофей Тронц.
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«Уважаемые друзья! Первый день на работе после «больничного». Госпиталь для лечения коронавирусной инфекции Первой больницы расширен до 30 коек, находится 31 пациент. Ситуация не улучшается. Берегите себя и близких! А теперь отдельное обращение! Зас*ранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.
История возмутила пользователей сети, которые не стеснялись в комментариях под публикацией:
«Бумеранг работает. Второго шанса выжить ( а у этой твари будет заболевание) НЕ БУДЕТ!», «Нет слов…», «Что еще нам на голову должно свалиться, чтобы мы поняли, что нужно помогать друг другу, а не обворовывать, обманывать и не ценить?», «Как так можно! Само полечилось и украло. А другим как? Быдло», «Да отсохнет рука вора».
За последние сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай заражения. Как показывает развитие ситуации, правительство не справляется с проблемой от слова совсем. Вместо этого глава Кабмина Денис Шмыгаль лишь констатирует, что к концу ноября будет 15 тысяч новых случаев в сутки, а к концу года 20 тысяч.
Напомним, опасный вирус унес жизнь популярного ведущего.
Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.
Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.