За его жизнь боролись изо всех сил

Известный российский радиоведущий Павел Шилин умер от китайского вируса в переполненной больнице

О смерти 28-летнего ведущего утренней программы GM SHOW на радио ENERGY и «Авторадио» сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По информации журналистов, Павла не стало еще 1 ноября. По словам коллег, у него четыре дня держалась высокая температура.

«С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него диабет был, началось осложнение», – рассказала представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак.

Шилина лечили в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2, который был переполнен пациентами с COVID-19. Болезнь протекала тяжело, и все попытки спасти молодого человека оказались безуспешными.

У ведущего остались жена и трёхлетний ребёнок.

Ранее Telegram-канал Tomskpolit опубликовал видео из медсанчасти №2. На кадрах видно, что даже в коридорах госпиталя не осталось мест под койки, из-за чего некоторым пациентам пришлось согласиться на так называемую "сидячую госпитализацию", то есть разместиться на стульях.

Тем временем в Украине оплакивают известного врача и ученого Феликса Глумчера, который скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Трагическую новость 4 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке коллега покойного Ольга Голубовская.

««Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров», – написала она.

Напомним, оборвалась жизнь знаменитого украинца.

Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь легендарного украинского артиста.

Также Politeka писала, что в Харькове оборвалась жизнь знаменитого врача и ученого.