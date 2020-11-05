Известный российский радиоведущий Павел Шилин умер от китайского вируса в переполненной больнице
О смерти 28-летнего ведущего утренней программы GM SHOW на радио ENERGY и «Авторадио» сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.
По информации журналистов, Павла не стало еще 1 ноября. По словам коллег, у него четыре дня держалась высокая температура.
«С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него диабет был, началось осложнение», – рассказала представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак.
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Шилина лечили в коронавирусном госпитале медико-санитарной части №2, который был переполнен пациентами с COVID-19. Болезнь протекала тяжело, и все попытки спасти молодого человека оказались безуспешными.
У ведущего остались жена и трёхлетний ребёнок.
Ранее Telegram-канал Tomskpolit опубликовал видео из медсанчасти №2. На кадрах видно, что даже в коридорах госпиталя не осталось мест под койки, из-за чего некоторым пациентам пришлось согласиться на так называемую "сидячую госпитализацию", то есть разместиться на стульях.
Тем временем в Украине оплакивают известного врача и ученого Феликса Глумчера, который скончался от коронавируса на 72-м году жизни. Трагическую новость 4 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке коллега покойного Ольга Голубовская.
««Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... Я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров», – написала она.
Напомним, оборвалась жизнь знаменитого украинца.
Как сообщала Politeka, китайский вирус унес жизнь легендарного украинского артиста.
Также Politeka писала, что в Харькове оборвалась жизнь знаменитого врача и ученого.