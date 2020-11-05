Ситуация с китайским вирусом ухудшается в Украине с каждым днем все больше, но правительство не справляется с проблемой от слова совсем

Вместо этого глава Кабмина Денис Шмыгаль лишь констатирует, что к концу ноября будет 15 тысяч новых случаев в сутки, а к концу года 20 тысяч. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, он с самого начала поддерживал масочный режим, социальную дистанцию и штрафы за игнорирование карантинных мер. Однако также он был против жесткого карантина, от которого существенно пострадал бизнес.

«Мы - бедная страна, при том олигархическая и с совершенно неразвитым компонентом гражданской ответственности. Поэтому власти надо было также иметь честность, чтобы признать: она является властью бедной страны, и позволить себе меры, которые употребляли богатые страны, просто не может. И немедленно сосредоточиться на перечисленных простых мероприятиях, которые Украина как раз могла и может себе позволить: маски, дистанцирование, штрафы за несоблюдение», – пишет автор.

Имея деньги на увеличение и обновление фонда больничных коек, закупку аппаратов ИВЛ, заказ мобильных госпиталей для регионов и прочее, власть, проигнорировав полгода запаса, спустила финансы не неактуальные в этот период вещи.

«Десятки миллиардов закатали в асфальт. Который уже снимают, как грязную клеенку со стола, просто руками - он не держится на дороге и где столь же тонкий... Деньги ковидного фонда вообще пошли на опосредованное финансирование террористов «ЛДНР»: как на днях на пресс конференции заявил глава "Международного антикриминального альянса", тот же битум, который используется для ремонта и строительства дорог в ходе программы Зеленского «Большая стройка», поставляется в основном из России, а деньги, которые Украина платит за него из своего бюджета, идут на финансирование боевиков», – констатирует политолог.

В результате, во вторую волну коронавируса Украина входит практически беззащитной.

«Боюсь, нас ждет наихудший сценарий прохождения пандемии. С огромным количеством больных с массой смертей. Да, власти отказались от идеи локдауна. Ведь это окончательно уничтожит нашу и без того слабую экономику. Но это уже не удержит экономику Украины», – подчеркивает Голобуцкий.

По его словам, единственное, что может спасти Украину сейчас, – международная помощь, которая нужна, как воздух.

«Сами мы - при неработающей экономике, кризис власти, эпидемии - не выгребем», – уверен он.

Блогер прогнозирует, что в лучшем случае весной, но, вероятнее всего, зимой, страна и власти столкнутся с очень печальными последствиями своей недальновидности и нежелания решать проблемы.

Напомним, опасный вирус унес жизнь популярного ведущего.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.