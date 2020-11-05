Воины провели минирование как на суше, так и на десантнодоступных участках побережья Черного и Азовского моря
В частности подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, провели практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.
Об этом сообщила пресс- служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
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Так, на суше украинские военнослужащие показали, как будут ставить минные ловушки и отработали действия по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3.
А на десантнодоступных участках морского побережья отработали действия плавающими транспортерами ПТС-2.
"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", – пояснил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Также он добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.
"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", – подчеркнул Наев.
Украинцы под видео были впечатлены увиденным и активно хвалили ВСУ в комментариях:
"Сила!", "Ух ты, что-то новенькое", "Молодци", "Такого Россия не выдержит и не пройдет".
Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.
Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.
Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.