Воины провели минирование как на суше, так и на десантнодоступных участках побережья Черного и Азовского моря

В частности подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, провели практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Об этом сообщила пресс- служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, на суше украинские военнослужащие показали, как будут ставить минные ловушки и отработали действия по наращиванию инженерных заграждений минными заградителями ПМЗ-4п и ГМЗ-3.

А на десантнодоступных участках морского побережья отработали действия плавающими транспортерами ПТС-2.





"Рубежи минирования на вероятных направлениях действий противника значительно усложняют его продвижение в глубину обороны наших войск", – пояснил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также он добавил, что сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений сковывает действия противника и наносит ему значительный урон.

"Постоянные тренировки инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и действующих на суше, гарантируют своевременное выполнение задач по ограничению мобильности вражеских сил и средств", – подчеркнул Наев.

Украинцы под видео были впечатлены увиденным и активно хвалили ВСУ в комментариях:

"Сила!", "Ух ты, что-то новенькое", "Молодци", "Такого Россия не выдержит и не пройдет".

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