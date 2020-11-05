Контроль над ситуацией на фронте остался за украинской армией, хотя оккупанты действовали жестко

В частности, российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии и устроили обстрелы ВСУ и запрещенную разведку, чтобы следить за позициями украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений в целом было зафиксировано шесть нарушений оккупантов.



Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг не дремлет и применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы, в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", – заверили в штабе ООС.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.