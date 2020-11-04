Пятнадцать россиян были уличены в захвате украинских объектов и боевых действиях во время аннексии Крыма
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на InformNapalm.
Так, в ходе мониторинга российских соцсетей разведчики нашли новые доказательства того, что российские военнослужащие 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ принимали участие в захвате аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также принимали участие во вторжении в село Чонгар Генического района Херсонской области Украины.
Разведчики нашли фото и видео, сделанные журналистам во время событий операции захвата Крыма в 2014 году.
Так, в расследовании были установлены данные 13 российских военнослужащих, которые принимали участие в агрессии против Украины, еще 2 человека из этого воинского формирования РФ также были идентифицированы разведчиками в более раннем расследовании. Общая информация по данным о 15 российских военнослужащих 382-го ОБМП (в/ч 45765) вынесена в приведенной ниже инфографике.
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На фото - российские военные, которые публиковали на своих страницах в соцсети фото и статусы, которые свидетельствовали о том, что они находятся на территории Украины.
Один из российских военных запостил себе фото возле украинского самолета Л-39.
Также разведчики отыскали много фотографий на фоне украинских объектов государственного значения и на локациях, которые подтверждают пребывание "зеленых человечков" на территории Украины.
Напомним, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.
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