Пятнадцать россиян были уличены в захвате украинских объектов и боевых действиях во время аннексии Крыма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на InformNapalm.

Так, в ходе мониторинга российских соцсетей разведчики нашли новые доказательства того, что российские военнослужащие 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ принимали участие в захвате аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также принимали участие во вторжении в село Чонгар Генического района Херсонской области Украины.

Разведчики нашли фото и видео, сделанные журналистам во время событий операции захвата Крыма в 2014 году.

Так, в расследовании были установлены данные 13 российских военнослужащих, которые принимали участие в агрессии против Украины, еще 2 человека из этого воинского формирования РФ также были идентифицированы разведчиками в более раннем расследовании. Общая информация по данным о 15 российских военнослужащих 382-го ОБМП (в/ч 45765) вынесена в приведенной ниже инфографике.

На фото - российские военные, которые публиковали на своих страницах в соцсети фото и статусы, которые свидетельствовали о том, что они находятся на территории Украины.

Один из российских военных запостил себе фото возле украинского самолета Л-39.

Также разведчики отыскали много фотографий на фоне украинских объектов государственного значения и на локациях, которые подтверждают пребывание "зеленых человечков" на территории Украины.

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