Высокая вероятность второго срока Трампа заставила знаменитостей задуматься о переезде

Многие американские знаменитости на выборах президента США 2020 открыто поддержали Джо Байдена. А победа Дональда Трампа им кажется настоящей катастрофой.

Некоторые из звезд, болеющих за кандидата от демократов, успели сделать громкое заявление о побеге, передает Апостроф.

Рикки Мартин и его муж



Поп-певец был активным участником кампании Джо Байдена и признался в интервью Variety, что он и его муж Джван Йосеф говорили о переезде из США, если Трамп победит на выборах 2020.

"Я всегда поддерживал Байдена. Я думаю, что он – единственный вариант, который у нас есть, и он великолепен, он всю жизнь был в политике, – сказал певец. – Мы живем сегодняшним днем, и у нас были планы покинуть США, но нет. Мы должны оставаться здесь, и мы должны бороться за свои права и то, во что мы верим".

Томми Ли



Барабанщик Mötley Crüe – давний хейтер Дональда Трампа и его политического курса. В интервью газете The Big Issue рок-звезда заявил, что переедет в Европу, если президент останется на второй срок.

"Клянусь Богом, если это произойдет, я перееду в Великобританию. Мы отсюда с семьей свалим. Я вернусь на родину, вернусь в Грецию и куплю дом на одном из островов, – сказал он.

Брюс Спрингстин



71-летний певец также не скрывал презрения к действующему президенту и часто критиковал его в своих интервью, заявляя, что "Белый дом нуждается в экзорцизме".

"Если Трамп будет переизбран – чего он не будет; я предсказываю прямо сейчас, что он проиграет – если по какой-то случайности это случится, ищите меня в самолете, – сказал Спрингстин австралийским СМИ.

Джон Ледженд и Крисси Тейген



Певец Джон Ледженд и его жена Крисси Тейген признались, что устали от руководства Трампа, и время от времени думают о миграции.

"Мы здесь родились и выросли, здесь все наши семьи. Было бы трудно уйти. Но я не знаю, что делать, когда у вас есть лидер, который пытается разрушить демократию. Нужно подумать о том, чтобы поехать куда-нибудь, где есть настоящая демократия, в которой уважаются верховенство закона и права человека, – сказал Леджен в интервью Cosmopolitan UK.

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