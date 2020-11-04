В "ДНР" пожаловались на обвал экономики и нечеловеческие условия жизни на оккупированных территориях
В частности, идеолог и один из основателей "Донецкой народной республики" Андрей Пургин неожиданно признал, что главари "ДНР" вернули Донбасс в начало 1990-х годов.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил украинский блогер Денис Казанский.
Идеалог "русского мира" уточнил, что зарплаты жителям не платят, а бизнес чувствует себя гораздо хуже, чем в Украине.
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"Идеолог и один из основателей "ДНР" Андрей Пургин признал, что профессиональные новоросы вернули Донбасс в 90-е. Зарплаты не платят а бизнес чувствует себя гораздо хуже, чем в Украине", – заявил Казанский.
Пользователи сети в комментариях под постом Казанского сомневаются, что даже в 90-е годы творился такой беспредел, как сейчас на оккупированных территориях. Некоторые пользователи сети считают, что это только начало и вскоре в "ДНР" станет еще хуже жить.
"В 90-х такого беспредела не было", "То ли ещё будет. Снизу скоро постучат из 30-х. 90-е покажутся белой полосой", "Вернулись в 90-ы, вернемся и в 50-ые! Без туалетной бумаги, телефонов, мяса и свободы слова. А там и 30-ые не за горами... Прогресс по-дамбасски", "За что боролись,на то и напоролись. Если быть откровенным, вообще не жалко,так как они сами виноваты в том, что у них происходит".
Напомним, в сети показали, что оккупанты сделали с транспортом в Луганске.
Как сообщала Politeka, жители Донбасса взвыли от жизни под гнетом оккупанта, люди в отчаянии.
Также Politeka писала, что жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.