Это не первый случай

"Л/ДНР" готовят новые провокации на фронте, о чем свидетельствуют данные разведки

В частности, пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что российские оккупанты на Донбассе продолжили проведение инженерных работ на передовой.

Несмотря на объявленное перемирие ведется активная подготовка сепаратистов к боевым действиям.

Боевики активизировались на Донбассе и активно восстанавливают имеющиеся окопы, расчищают и укрепляют их почти по всей линии разграничения. Также они проводят фортификационные работы по оборудованию второй линии оборонительных рубежей, ничем не брезгуя и плюя на перемирие.

Особое внимание боевики уделяют обустройству ложных позиций - обманок и размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил, чтобы поймать в ловушку ВСУ и провоцировать их на открытие огня.

Сейчас передовые позиции противника усилены дополнительными разведывательными подразделениями и снайперскими расчетами.

Также ранее сообщалось, что на днях ОБСЕ зафиксировали 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие членов российских вооруженных формирований на территории и вблизи участков разведения в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Напомним, российская армия прибыла на помощь боевикам, тревожные данные с Донбасса.

Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.

Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.