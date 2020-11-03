Украинский чиновник вляпался в грандиозный скандал, к которому причастна Россия
Стало известно, что российская авиационная компания при пособничестве украинского чиновника организовала контрабанду авиационных комплектующих со стратегического национального предприятия.
Об этом происшествии сообщили в пресс-службе СБУ.
Посредники, в том числе должностные лица предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.
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"Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ, в частности России", – отмечено в сообщении.
Спецслужбы задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тысяч долларов США, которые он требовал.
В ходе проведения обысков во всех офисах украинских посредников и местах проживания подозреваемых дела были найдены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
В СБУ сообщили, что начальника отдела предприятия задержали, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Хотя таким людям - место в тюрьме.
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