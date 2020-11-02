За посление пять месяцев цены на нефть рухнули до минимальных значений
Информационные агентства уточняют, что фьючерсы на нефть Brent упали до $36,7, на WTI – до $34,4. То есть в ходе минувшей сессии цены упали более чем на 5,8%.
В условиях падения цен на нефть Москва продолжает терять миллиарды долларов, а ее экономика терпит убытки, передает Диалог.
Аналитики объясняют, что новая волна эпидемии коронавируса набирает обороты по всему миру, это вынуждает правительства реагировать и вводить все более жесткие меры карантина. Большая часть из предложенных мер серьезно замедлит экономическую активность и вызовет снижение спроса на нефть не только в России, но и других странах мира.
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Таким образом, потребление "черного золота" также ждет значительное падение. Россия уже сократила добычу нефти в октябре 2020-го на 11,2%, это по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году.
Кроме того, курс доллара в России, 2 ноября, пробил отметку в 80 рублей. В последний раз он стоил столько 30 марта.
В частности, по состоянию на 10:30 российская валюта просела до отметки 80,25 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Одновременно с этим евро обвалился до 93,43 рубля. Такого показателя не было с декабря 2014 года.
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