Пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с угрозами в адрес властей Турции и Азербайджана на фоне конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, по словам одиозного российского телеведущего, в войне за Карабах Россия исходит из своих национальных интересов и ей все равно на интересы Азербайджана, Турции, Армении и Карабаха.

Соловьев выступил с агрессивным заявлением в адрес лидеров Турции и Азербайджана и предостерег Реджепа Тайипа Эрдогана от полномасштабного вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

По его словам, в войне за Карабах Россия исходит из своих национальных интересов и ей все равно на интересы Азербайджана, Турции, Армении и Карабаха.

"Повторю еще раз всем, кто плохо понимает. Вы можете быть в восторге от Пашиняна, Алиева или Эрдогана. Это ваши дела, но это не является обязательным для нас! Мы судим по национальным интересам Российской Федерации!"- заявил Соловьев.

Он также сказал, что присутствие Турции в Азербайджане несет угрозу России, поскольку эта страна является членом НАТО.

"Несмотря на очень хорошее отношение к Азербайджану, есть понятие "национальных интересов". Турция является страной НАТО, и мы об этом не будем забывать ни на секунду", - добавил Соловьев.

Как известно, в конфликте в нагорном Карабахе Турция оказывает поддержку Азербайджану, а Россия - Армении. Более того, власти РФ уже говорили о возможном введении своих "миротворцев" в зону конфликта. При этом в Кремле уверяют, что такой вариант возможен лишь в случае согласия обеих сторон, тогда как Азербайджан данную инициативу не поддерживает.

Напомним, что Соловьев получил "по Путину" за оскорбление Зеленского.

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