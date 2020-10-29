Писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал циничное заявление о возвращении Донбасса в Украину
Он цинично заявил, что Украине якобы не стоит рассчитывать на победу на Донбассе и его возвращение под свой контроль.
Своими нетрезвыми фантазиями оккупант поделился 2019 года в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".
Более того, он угрожающе заговорил о новой революции в Киеве, которая якобы должна развалить страну.
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"У Украины нет никаких шансов победить. Уже давно началась паспортизация (выдача российских документов. — прим. ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс... Я бы предпочел, нет, все предпочли бы, чтобы в Киеве произошел новый Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы на Донбассе", — нагло высказался террорист Прилепин.
Также ранее сообщалось, что российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''
В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.
По его словам, речь идет не только о деньгах, но и о военной и других способах поддержки террористов.
Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.