Писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал циничное заявление о возвращении Донбасса в Украину

Он цинично заявил, что Украине якобы не стоит рассчитывать на победу на Донбассе и его возвращение под свой контроль.

Своими нетрезвыми фантазиями оккупант поделился 2019 года в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

Более того, он угрожающе заговорил о новой революции в Киеве, которая якобы должна развалить страну.

"У Украины нет никаких шансов победить. Уже давно началась паспортизация (выдача российских документов. — прим. ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс... Я бы предпочел, нет, все предпочли бы, чтобы в Киеве произошел новый Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы на Донбассе", — нагло высказался террорист Прилепин.

Также ранее сообщалось, что российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин раскрыл секреты террористов ''Л/ДНР''

В частности, он заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

По его словам, речь идет не только о деньгах, но и о военной и других способах поддержки террористов.

Напомним, скандальный Прилепин захотел спасти президента Украины из Киева.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.